Coronavirus in Regione Umbria, eseguiti tamponi. Positivi assessore e un direttore | Video

Coronavirus in Regione. Sono più di 80 i tamponi effettuati tra i dipendenti dell’amministrazione. Questo dopo che sono risultati positivi l’assessore Enrico Melasecche, due assistenti che lavorano con lui in assessorato e uno dei direttori di Palazzo Donini, Stefano Nodessi Proietti. Tra le persone sottoposte a test anche la presidente Donatella Tesei (esito negativo) e alcuni consiglieri regionali.

L'assessore regionale Enrico Melasecche, ha spiegato che "dopo l’episodio di ieri in cui è risultato positivo al coronavirus il direttore generale di Piazza Partigiani, sede dell’assessorato, questa mattina mi sono recato in Ospedale a Terni con due miei collaboratori per sottopormi al tampone, come da protocollo sanitario, avendo avuto contatti diretti con lo stesso direttore.

Non avrei mai fatto diversamente controlli specifici. Siamo risultati tutti e tre positivi per cui è iniziata la necessaria procedura prevista in questi casi. Ho informato immediatamente la Giunta cui stavo partecipando in videoconferenza e poi il presidente dell’Assemblea Legislativa, vista la mia presenza in aula, ieri a Palazzo Cesaroni.

Sto ricevendo moltissime telefonate e messaggi di vicinanza - spiega - cui non riesco a rispondere personalmente. Ringrazio, uno ad uno, per l’affetto e la stima ma informo che ad oggi sto molto bene e che, pur riducendo necessariamente qualche appuntamento continuerò a lavorare anche con tutti i collaboratori in smart working, affinchè non si riduca l’impegno profuso in questi mesi verso gli obiettivi strategici che la Giunta ha iniziato a conseguire”.

