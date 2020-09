Terni, terrore tra i passanti. Prende a calci un cane e si sdraia sulla strada

23 settembre 2020 a

C’è voluto l’intervento della squadra volante della Questura e del 118, martedì 22 settembre, a Terni, per riportare la calma in viale Curio Dentato dove una donna, visibilmente ubriaca, ha iniziato a dare in escandescenze. Dopo avere importunato i clienti di un locale, avrebbe tirato un calcio al cane di un cliente dello stesso bar. A quel punto sono volate parole grosse mentre la donna ha preso a scattare fotografie e selfie e poi, senza alcun motivo, si è sdraiata in mezzo alla strada. Alcuni passanti hanno telefonato al 113 e così sono intervenute le pattuglie della polizia insieme al 118. La situazione è dunque ritornata alla normalità.

