Donna investita da una Golf, è grave. Feriti anche i due a bordo dell'auto

A Montone una donna di 60 anni, originaria del nord Italia in gita Umbria, appena scesa da una moto Bmw gran turismo, è stata investita da una Golf condotta da un umbertidese. Il sinistro si è verificato ieri, 22 settembre, intorno alle 11.45 lungo la E45 direzione sud. Sul posto per i soccorsi due ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Città di Castello e i cantonieri dell’Anas. L’esatta dimanica dell’incidente sarà ricostruita dalla polstrada tifernate, intervenuta per i rilievi del caso. Il marito della donna che era alla guida ha rallentato e si è portato a margine strada, in quella che dovrebbe essere la corsia di emergenza. La donna è scesa dalla moto e la Golf l’ha investita in pieno. E’ volata sul cofano e ha sfondato il parabrezza della Golf. Feriti anche il conducente e il passeggero dell'auto.

