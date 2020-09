Foto hot, minacce all'ex e appostamenti sotto casa: arrestato stalker assisano di 32 anni

Flavia Pagliochini 23 settembre 2020 a

a

a

Stalking e resistenza a pubblico ufficiale sono le due accuse per cui un 32enne assisano è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti perché chiamati dall’ex dell’uomo, un 43enne residente a Bastia Umbra, che da mesi era vittima di attenzioni non volute da parte dell’ex compagno. Il 32enne, finora incensurato, alternava sms sexy a chiamate amorose e intimidatorie al tempo stesso. Ma anche “puntate” sotto casa del 43enne e dei suoi genitori quando la vittima, stufa, aveva bloccato il numero dello stalker e chiuso i profili social. Inutile anche l’ammonimento del questore emesso ad agosto, visto che il 32enne continuava imperterrito come, se non peggio, di prima. Secondo la ricostruzione degli agenti diretti dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, la coppia aveva avuto una relazione per circa un anno, chiusa proprio per gli atteggiamenti aggressivi e ossessivi del 32enne assisano. Che, dopo la chiusura, era diventato un vero e proprio persecutore, molestando l’ex con continui messaggi telefonici, richieste di incontro e invio di foto ‘hot’ ai profili social del 43enne, tanto da costringerlo a bloccarne il numero e a chiudere i profili social. Ma il 32enne non demordeva e andava sotto casa dell’ex e sotto quella dei suoi genitori, alternando messaggi dal tono amoroso ad altri dal tono intimidatorio. Per questo il 43enne, dopo una denuncia in commissariato, aveva ottenuto un ammonimento del questore nei confronti dell’ex. Ma se lo è ritrovato sotto casa dei suoi genitori, che suonava insistentemente il campanello pretendendo l’ennesimo confronto. Per questo il 43enne ha nuovamente chiamato il commissariato: quando gli agenti sono arrivati, il 32enne ha prima inveito contro di loro, per poi spingere con forza uno dei due operatori che aveva provato ad avvicinarlo. A quel punto ne nasceva una breve colluttazione a seguito della quale nel tentativo di bloccare l’uomo che continuava ad aggredire i poliziotti, uno dei due agenti riportava delle lievi contusioni. Il 32enne è stato arrestato per stalking e resistenza a pubblico ufficiale.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.