Pavone, partiti lavori per 700 mila euro nel teatro più antico di Perugia

Tra sei mesi la città riavrà il suo teatro più antico: il Pavone. Lunedì sono iniziati i lavori di ripristino degli interni conservandone la struttura originaria. Un intervento da oltre 700 mila euro che, spiega Marco Eugeni, direttore dei lavori, rappresenta il secondo step: “Il primo ha riguardato il rifacimento della copertura in zona platea, gravemente danneggiata con ampie infiltrazioni di acqua”. Complessivamente i lavori che interessano il Pavone superano il milione, visto che il primo stralcio era costato 385 mila euro. I fondi della prima parte della ristrutturazione, terminata a inizio 2019, erano stati stanziati in parte della Fondazione e in parte dalla Regione. Anche questo secondo stralcio ha visto un finanziato multiplo che ha coinvolto: la stessa Fondazione (500 mila euro), il Ministero (65 mila euro di residui di finanziamenti relativi alla Capitale italiana della cultura 2015) e il Comune che ha messo 100 mila euro. Per un cantiere che apre un altro va verso la conclusione: si tratta di quello del teatro Morlacchi dove si sta smontando l’impalcatura. “Entro un mese - aggiunge Eugeni - speriamo di concludere con la sostituzione degli infissi e il rifacimento degli intonaci della parete di via del Verzaro”. Anche questo intervento è stato diviso in due stralci per un importo complessivo di oltre un milione. Il primo si era concluso a ottobre del 2018, mentre il secondo era iniziato circa un anno fa. L’intervento era stato finanziato in parte da Brunello Cucinelli nell'ambito di Art bonus per 640 mila euro e per i restanti 400 mila euro dal Comune.



