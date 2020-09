Caso Suarez, l'Università per Stranieri di Perugia in piena "tempesta mediatica". Il calciatore potrebbe essere sentito dai pm

22 settembre 2020 a

a

a

Perugia al centro delle cronache per il caso Suarez. Tempesta mediatica sull'Università per Stranieri e il nome della città che rimbalza su tutti i tg per la vicenda esplosa questa mattina, martedì 22 settembre.

Collegamenti su diversi canali televisivi (a cui si riferisce la foto) come quello di Rainews 24 per aggiornare il pubblico sull'indagine con interviste e approfondimenti.

Caso Suarez, il colonnello della Gdf Sarri: "La Juve per ora non è indagata, vedremo cosa emergerà"

Frattanto non è escluso, a quanto apprende l’Adnkronos, che il calciatore Luis Suarez possa essere sentito dai pm come persona informata sui fatti in relazione agli accertamenti su presunte irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre scorso, dal calciatore uruguaiano presso l’università degli Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone e condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia. La Guardia di Finanza ha proceduto oggi all’acquisizione di documenti negli uffici dell’università per stranieri di Perugia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.