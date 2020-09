In Umbria è Fabio Dottori il nuovo sindaco di Scheggino. Vince con un margine di oltre 44 punti

22 settembre 2020 a

Fabio Dottori è il nuovo sindaco di Scheggino. Le votazioni si sono rese necessarie dopo l'elezione in Regione di Paola Agabiti. I cittadini hanno scelto la continuità, visto che hanno votato quello che era il suo vice. Dottori, sostenuto dalla lista civica Uniti per Scheggino, ha ottenuto 184 preferenze, pari al 67.90 per cento. Ha staccato di oltre 44 punti Bonaventura Benedetti che di preferenze alla guida della lista Collaboriamo per Scheggino ne ha avute 64, il 23.62 per cento. Carlo Stefanelli, candidato de L'altra Italia, ha totalizzato 23 voti che valgono l'8.49 per cento. Sette seggi alla lista di Dottori, due a quella di Benedetti ed uno a L'altra Italia. Alle urne 291 votanti (su 387), il 75.19%. Tredici le nulle e sette le bianche.

