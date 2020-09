Stasera in tv su Italia1 Battiti Live, speciale musica dell'estate: ospiti e anticipazioni di martedì 22 settembre

22 settembre 2020 a

Appuntamento con la musica stasera, martedì 22 settembre 2020 su Italia 1. Va in onda, in prima serata, una puntata speciale di Battiti Live con una compilation delle più belle esibizioni della stagione appena conclusa. Sarà possibile rivivere le esibizioni dei Boomdabash con Alessandra Amoroso con “Karaoke” e “Mambo Salentino”, Rocco Hunt con i Boomdabash e J-Ax in “Ti volevo dedicare”,

Rocco Hunt e Ana Mena con la loro hit dell’estate “A un passo dalla luna”, Baby K con “Non mi basta più” e “Da zero a cento”, J-Ax con “Una voglia assurda”, Takagi & Ketra ed Elodie con “Ciclone” e poi anche insieme a Giusy Ferreri con “Amore e Capoeira”, Elettra Lamborghini con “Musica”, Fedez con “Bimbi per strada” e, insieme a Cara con “Le feste di Pablo”, Elodie con “Guaranà”, Dotan con “Numb”, Irama con “Mediterranea” e “Nera”, Diodato con “Rumore” e “Un’altra estate”, Fred De Palma con Anitta in “Paloma” e “Una volta ancora”, Annalisa con “House Party”,

Francesco Gabbani con “Il sudore appiccica” e “Occidentali’s Karma”, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini con “La Isla”. In programma anche alcune bellissime esibizioni on the road: Piero Pelù da Castel del Monte ad Andria, Francesco Renga da Vieste, Nek da Brindisi, Le Vibrazioni da Taranto, Gaia da Alberobello e Aiello da Trani.

