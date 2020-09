A Giove il nuovo sindaco è Marco Morresi: vittoria di stretta misura (51,37%)

L'altro candidato Maurizio Cerioni, che da due anni era il vice del primo cittadino uscente, Alvaro Parca, si è fermato al 48,63 delle preferenze

Il nuovo sindaco di Giove, in provincia di Terni, uscito dalla consultazione amministrativa di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, è uscito da un testa a testa tra i due candidati.

A spuntarla è stato Marco Morresi, che ha ottenuto 619 voti, pari al 51,37 per cento di coloro che hanno votato. L'altro candidato era il vice sindaco uscente (da due anni ricopriva questa carica, nella consiliatura del primo cittadino Alvaro Parca) ovvero Maurizio Cerioni, che ha avuto 586 voti, per il 48,63 per cento.

A Giove ha votato l'81,02 per cento degli aventi diritto (1.242 su 1.533), si sono registrate 25 schede nulle e 12 bianche. Dati, questi ultimi, comunque interessanti visto che lo scarto tra i due contendenti è stato di appena 34 voti.

