In Umbria il nuovo sindaco di Valfabbrica è Enrico Bacoccoli. Ha battuto Marco Nazzareni 56.97 a 43.03

22 settembre 2020 a

a

a

Elezioni comunali in Umbria. In Provincia di Perugia si votava soltanto per due amministrazioni. Nel comune di Valfabbrica il nuovo sindaco è Enrico Bacoccoli. Il candidato della lista civica Insieme per crescere ha ottenuto 1.148 preferenze, pari al 56.97 per cento. Battuto, dunque, Marco Nazzareni, candidato di Obiettivo comune che invece ha avuto 867 voti, fermandosi così al 43.03. Otto seggi in consiglio comunale per la lista civica vincente, quattro per quella sconfitta. I votanti sono stati 2.106 pari al 76.55 per cento degli eventi diritto (2.751 elettori). Le schede nulle sono state 64, mentre 27 quelle bianche. Nessun voto contestato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.