Attigliano ha un nuovo sindaco: è Leonardo Vincenzo Fazio, con quasi il 60%

Il Comune di Attigliano, in provincia di Terni, ha un nuovo sindaco. Si tratta di Leonardo Vincenzo Fazio, che ha ottenuto 654 voti, pari al 59,29 per cento dei suffragi. Il suo avversario nella tornata elettorale del 20-21 settembre 2020 era Claudio Guerra, che si è fermato a quota 449 preferenze, per una percentuale del 40,71 per cento.

Ad Attigliano avevano diritto di votare 1.523 elettori, dei quali si sono presentati alle urne in 1.139 (74,79%). Le schede bianche sono state 12, le nulle 24. Il nuovo sindaco è un ex luogotenente della Aeronautica militare, in pensione dal 2008, e aveva già fatto parte della precedente amministrazione.

