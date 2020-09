Terni, anziano ferito in pieno centro. Denunciato l'aggressore

22 settembre 2020 a

I carabinieri hanno denunciato a piede libero l’uomo che ha preso a spintoni un ternano di 86 anni, ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. L’episodio era accaduto la mattina di domenica 20 settembre a Terni, tra largo Don Minzoni e viale della Rinascita. I reati contestati al 43enne ternano, già noto alle forze dell’ordine, sono quelli di lesioni personali e omissione di soccorso. Gli accertamenti eseguiti dagli investigatori hanno permesso ai militari della sezione radiomobile della compagnia di accertare che l’uomo, lo scorso 9 agosto, in via Mazzini, aveva sferrato un pugno al volto di un passante, senza alcun motivo apparente.

