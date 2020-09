A Calvi dell'Umbria netta vittoria di Guido Grillini, confermato con il 77,88% dei voti

Il sindaco uscente ha ottenuto 810 preferenze, mentre lo sfidante Alfio Nesta si è fermato a 230 (22,12%)

Guido Grillini è stato confermato sindaco di Calvi dell'Umbria, nella tornata amministrativa del 20-21 settembre 2020 in provincia di Terni.

Il primo cittadino uscente, che si era ripresentato a capo della lista "Calvi tradizione e innovazione", ha ottenuto un consenso quasi plebiscitario, visto che sono stati 810 i calvesi che hanno votato per lui, per una percentuale del 77,8. Lo sfidante Alfio Nesta, che nel 2015 ricoprì per qualche tempo la carica di sindaco facente funzione, si è fermato a quota 230 preferenze, per il 22,78 per cento.

Su 1.519 elettori, a Calvi hanno votato in 1.065 (70,11%), con 14 schede risultate nulle e 11 bianche. Le operazioni di spoglio si sono concluse intorno alle 10 di martedì 22 settembre 2020.

