Suarez, la rettrice dell'Università per stranieri di Perugia accusata di rivelazione e falso. Le intercettazioni

Rivelazione e falso. Sono queste le accuse che la Procura di Perugia muove alla rettrice dell'università per Stranieri, Giuliana Grego Bolli e al direttore generale dello stesso Ateneo, Simone Olivieri, nonché al docente che ha presenziato all'esame di italiano per il calciatore, Luis Suarez.

Rettrice e direttore sono indagati anche per "attestato falsamente di aver istituito una sessione straordinaria ad hoc per il 17 settembre", data dell'esame.

Nelle 8 pagine di decreto di perquisizione, che il Corriere dell'Umbria ha avuto modo di leggere e che in queste ore viene notificato agli indagati, sono contenute intercettazioni che non lasciano spazio a interpretazioni. "Oggi ha l'ultima lezione e mi devo preparare perché non spiccica una parola" diceva Stefania Spina, la docente con cui Suarez ha seguito un corso di italiano (anche lei indagata) parlando con un interlocutore che risponde "oddio..a che livello dovrebbe passare? B1?" Spina:" Non dovrebbe, deve, passerà perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1".

La docente, sempre intercettata, diceva:" Non c'è speranza, non coniuga i verbi, parla all'infinito, comunque che fai per questo gli blocchi la cittadinanza? Fa ride no?".

In un'altra intercettazione agli atti invece è direttamente la rettrice, Grego Bolli, a parlare con il responsabile del.centro linguistico nonché esaminatore, Lorenzo Rocca. Rocca:"Eh allora lui si sta memorizzando le parti dell'esame". Grego Bolli:" Eh ma infatti è questo. Deve essere sul binario, ecco!".

Rocca:"Esatto lo abbiamo stradato bene... il discorso è he comunque sul verbale non ho problemi a metterci la firma perché in commissione ci sono io e mi assumerò la responsabilità. Il mio timore è che tirando tirando, diamo il livello ed esce e i giornalisti fanno due do.ande in italiano e la.persona va in crisi. Quindi un po' di preoccupazione ce l'ho perché è una gatta da pelare".

E poi la.decisione di inserire il punteggio anche prima della prova. L'impiegata, anche lei indagata, dice a Rocca:" Io lo faccio già preparare ma devo attendere l'anagrafica, poi io posso metterci già il voto.. mi dici tu e via". Rocca :"Si mettici il minimo eh, ho sentito ieri la rettrice, la linea è quella". Al momento i finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria del Comando di Perugia, su delega del Procuratore, Raffaele Cantone, stanno notificando le.informazioni di garanzia con contestuale perquisizione e ispezione informatica.

