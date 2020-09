Suarez, la finanza rileva irregolarità nell'esame di italiano. Perquisizioni all'Università per Stranieri di Perugia

Per le fiamme gialle gli argomenti oggetto della prova sarebbero stati concordati prima

La guardia di finanza di Perugia ha aperto un fascicolo di indagine relativamente a presunte irregolarità emerse durante lo svolgimento della prova di italiano del calciatore uruguaiano Luis Suarez che si è svolta nei giorni scorsi all'Università per stranieri di Perugia. Stando a quanto sinora emerso dalle indagini, gli argomenti oggetto della prova di esame sarebbero stati concordati prima con il candidato e il punteggio sarebbe addirittura stato attribuito prima dello svolgimento della prova stessa nonostante fosse stata riscontrata dai docenti dell'Ateneo che avevano svolto le lezioni a distanza una conoscenza elementare della lingua italiana. Le fiamme gialle stanno effettuando perquisizioni negli uffici dell'Università e stanno procedendo alla notifica di avvisi di garanzia per i reati - tra gli altri - di rivelazione dei segreti di ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico.

