Terni, raid in centro. Baby gang colpisce un negozio con una mazza

Notte di violenza a Terni, lunedì 21 settembre, in pieno centro, nei pressi del teatro Verdi. Cinque ragazzi hanno colpito con una mazza da baseball la porta d’ingresso di un negozio e poi si sono scagliati contro i cassonetti dei rifiuti disperdendo la nettezza urbana lungo la strada. L’episodio è accaduto intorno alle 23 a corso Vecchio. Alcuni abitanti della zona hanno subito telefonato al 113. I teppisti sono però riusciti a dileguarsi a piedi prima dell’arrivo di una pattuglia della squadra volante della Questura. Le indagini sono ancora in corso. I danni causati dalla baby gang sono ancora in corso di accertamento.

