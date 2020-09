Scuola, potenziate le fermate del treno al Capitini di Perugia

Riunione online del dirigente scolastico con i rappresentanti di Regione e Trenitalia

Dal 28 settembre sarà potenziato il servizio ferroviario alla stazione Capitini di Perugia. Stazione di riferimento dell’Itet. Una promessa che il dirigente dell’istituto tecnico, Silvio Improta, è riuscito a ottenere dopo una riunione online con rappresentanti della Regione e di Trenitalia. Il tema sul tavolo: potenziamento dei trasporti per facilitare l’arrivo e l’uscita degli studenti da scuola.

E mentre l’istituto Capitini sta provvedendo a monitorare i flussi dei bus in entrata e in uscita degli studenti per riuscire a capire dove intervenire, da Treni Italia c’è la promessa del potenziamento del servizio ferroviario: due fermate suppletive negli orari di uscita. “Stimiamo che almeno 300 dei nostri ragazzi potrebbero usare il treno alleggerendo così una decina di bus - spiega Improta -. Due fermate aggiuntive sulle tre attualmente previste è un buon risultato ottenuto”.

