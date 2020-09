Sciascia caffè di Roma tratta acquisto Sandri

Parla Claudio Farina, amministratore delegato della storica pasticceria della Capitale

Sabrina Busiri Vici 22 settembre 2020 a

a

a

Su Sandri, storico caffè di Perugia, si schiariscono le nubi su una possibile riapertura. “La trattativa è in fase avanzata con la proprietà del locale, la famiglia Schucani. Pensiamo quindi di concludere entro fine mese e unire così il nostro marchio Sciascia Caffè a quello di Sandri”. A parlare è Claudio Farina, amministratore delegato della storica pasticceria di Roma. È lui a svelare il mistero di una contrattazione su cui la città ha gli occhi puntati nella speranza di una prossima riapertura. Del resto, il prestigioso caffè, ora chiuso, è in corso Vannucci dal 1860 ed è considerato dagli stessi perugini una vera istituzione. “Da tempo stiamo cercando di abbinare il nostro marchio - spiega Farina - al nome di un’attività di pari prestigio per sbarcare a Perugia, città del cioccolato per eccellenza che, dunque, ben si confà alla nostra specialità: proprio il caffè al cioccolato”.

Al marchio Sandri così potrebbe unirsi quello di Sciascia caffè che nei suoi cento anni di storia vanta un pedigree da caffè letterario. “Il nostro locale - racconta l’ad - è di proprietà di Adolfo Sciascia, nipote ottantaquattrenne del fondatore e parente di Leonardo Sciascia”. Il locale dallo stile retrò vanta personaggi illustri seduti ai suoi tavoli. Lo stesso Trilussa è l’autore di una dedica ancora in visione nel primo locale della catena. La decisione di tentare la sfida perugina fa parte, da quanto si apprende, di una strategia di promozione in atto già da qualche anno. “La trattativa in corso su Sandri ha un capitolo molto ampio ancora da definire in ambito organizzativo: stiamo infatti cercando di dare vita a una formula di grande rispetto delle tradizioni, recuperando proprio le ricette della pasticceria creata dal laboratorio di Carla Schucani”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.