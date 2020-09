L'edicolante rapinato: minacciato con una pistola, ora ho paura

Tante le attestazioni di solidarietà da parte dei residenti di via Cortonese

22 settembre 2020 a

a

a

Andrea Fabrizi è stato rapinato alle 9 di domenica mattina. Dopo 23 anni da operaio nella fabbrica della Perugina a confezionare caramelle Rossana, la vita lo ha messo di fronte a una scelta e a febbraio ha deciso di sfidare il destino. Ha rilevato l’edicola di via Cortonese, tra i palazzi di Madonna Alta e a due passi dal triangolo nero della stazione Fontivegge di Perugia e con l’imminente arrivo del Covid-19.

“Ieri mattina avevo paura. Quando sono venuto ad aprire alle 6.30, con le strade vuote e il buio, mi sono sentito a disagio”, ammette. Domenica mattina con lui in edicola c’era l’amico di sempre: si ritrovano spesso lì, si scambiano opinioni e si danno una mano. “Tutto sembrava molto calmo”, prosegue il suo racconto Andrea che non smette di guardarsi attorno. Per un attimo resta in silenzio: si è appena avvicinato all’edicola un uomo. Chiede qualche spicciolo, sembra calmo. Al rifiuto si allontana spontaneamente. “Vede, qui tutti i giorni è così: è un via vai continuo di gente strana”, commenta.

Domenica però è successo qualcos'altro: “Prima è entrato un uomo chiedendomi un biglietto dell’autobus. Il tempo di prenderlo e mi dice che non lo vuole più e se ne va. Mi è sembrato un comportamento strano ma non ho fatto in tempo a pensarci che è arrivato un altro. Mi ha chiesto con un chiaro accento dell’est se avessi Gratta e Vinci. Io gli ho risposto di no e lui se n’è andato. O almeno così pensavo. Un attimo dopo è tornato come una furia con la mascherina in volto e il cappuccio in testa...”.

Il titolare ricorda la scena nel dettaglio: “E’ venuto contro di me minacciandomi con una pistola in tasca. O simulando di averla... Mi ha detto di aprire la cassa: se ne è andato un secondo dopo con 60 euro. Io ero sconvolto. Non farò venire mai più mia moglie e mia figlia ad aiutarmi in edicola - giura Andrea - Adesso ho paura: anche se in tanti del quartiere mi sono stati vicini così non si vive più. Siamo in balia di questa gente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.