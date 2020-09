Umbria tra le regioni d'Europa dove si vive più a lungo

Il cuore verde d'Italia entra di diritto nella “top 5” della longevità

L’Umbria è tra le regioni d’Europa dove si invecchia meglio. E’ quanto emerge dal Regional Yearbook 2020, l’annuale fotografia scattata da Eurostat che consente di mettere a confronto le regioni europee sui temi del sociale, del digitale, del lavoro e dell’ambiente. Il cuore verde d’Italia entra di diritto nella “top 5” delle regioni con aspettativa di vita più alta per gli uomini: 82.2 anni (come le Marche) contro una media europea di 78.2. Sul podio c’è la provincia autonoma di Trento (82.7), a seguire la regione di Madrid in Spagna (82.5), la provincia autonoma di Bolzano (82.3). Per quanto riguarda l’aspettativa di vita delle donne, invece, nessuna regione italiana figura tra le prime dieci posizioni della speciale classifica. Che l’Umbria fosse terra di centenari non è cosa nuova. Secondo l’Istat (dati 2019) sono 254 i residenti in Umbria che hanno 100 anni o più.

