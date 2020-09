La viceministra Anna Ascani esulta: "Il Pd è forte. Unico argine delle destre". Ma perde le Marche

21 settembre 2020 a

Anna Ascani esulta per l'andamento del voto nelle regioni. Secondo la viceministro all'istruzione è il Partito Democratico l'unico argine alle destre nel Paese. "Il Pd è forte - twitta Ascani - e si dimostra nettamente l’unico argine alle destre. I dati che stanno arrivando ci dicono che dobbiamo essere una comunità orgogliosa dell’impegno e dei risultati che abbiamo contribuito, tutti insieme, a raggiungere".

Non è chiaro se si riferisca al risultato di Eugenio Giani, che sta vincendo in Toscana, oppure a quello di Michele Emiliano in Puglia. Ovviamente si accoda alle prime dichiarazioni ufficiali del segretario nazionale del suo partito, Nicola Zingaretti. Ma nel centro Italia dopo l'Umbria il Partito Democratico sta perdendo anche le Marche,

