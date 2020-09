Elezioni in Toscana, Matteo Renzi fa già festa: "Grazie a Giani, bellissima e meritata vittoria"

21 settembre 2020 a

a

a

Elezioni in Toscana, festaggia già Matteo Renzi. "Grazie a Eugenio Giani, candidato gentiluomo, per la bellissima e meritata vittoria. La Toscana oggi sorride». Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi.

«Il dato più significativo è quello del Pd che dimostra di essere perno fondamentale di questa coalizione e che dimostra di aver tenuto nonostante le scissioni di Italia Viva. Siamo contenti per il risultato del nostro candidato e siamo contenti per il Pd. È chiaro che rispetto a cinque anni fa è cambiato il mondo per cui la

Toscana era contendibile, lo sapevamo bene e abbiamo lavorato duramente. Il risultato del Pd dimostra che c’è una cultura di sinistra che in questa regione tiene. Questa candidatura è stata scelta dal Pd nelle sue consultazioni interne e poi portata alla coalizione». Così, parlando dalla sede del comitato elettorale di Eugenio Giani, la segretaria del Pd toscano, Simona Bonafè, commenta i primi risultati che arrivano dai seggi e che danno Giani, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, in vantaggio su Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra, e il Pd primo partito in Toscana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.