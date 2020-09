Terni, muore per Covid donna di Sellano ricoverata da dieci giorni in ospedale

21 settembre 2020 a

a

a

All’ospedale Santa Maria di Terni, nel corso della serata di domenica 20 settembre, è deceduta una donna positiva al Covid 19. La paziente era residente nel comune di Sellano, in provincia di Perugia. La donna, che aveva 88 anni, era ricoverata nella clinica di malattie infettive dell’azienda ospedaliera ternana dallo scorso 10 settembre. I medici dell'ospedale del secondo capoluogo umbro hanno fatto di tutto per strapparla alla morte, ma purtroppo la situazione era già molto compromessa e non c’è stato nulla da fare. Il dato relativo al decesso dell'anziana donna di Sellano è riportato nell'ambito dell'aggiornamento di lunedì 21 settembre della dashboard regionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.