Emergenza Coronavirus, cancellate Eurochocolate e Marcia della Pace. Manifestazioni troppo rischiose

Emergenza Coronavirus: in Umbria niente Eurochocolate né Marcia della Pace. Fumata nera dal Centro operativo regionale di protezione civile. La riunione decisiva si è tenuta oggi 21 settembre nella sede folignate. Troppi i rischi sanitari in un momento ancora delicato, è questa la motivazione, per permettere manifestazioni che prevedono la partecipazione di migliaia di persone che poi non possono essere tracciabili in eventuali casi di contagio. Anche la logistica troppo complicata per la gestione di arrivi e partenze di numeri così alti di persone, ha contribuito al No. Nei giorni scorsi il patron di Eurochocolate, Eugenio Guarducci aveva avuto diversi incontri tecnici e aveva fatto dei sopralluoghi in centro per delimitare la eventuale area.

