Perugia, la denuncia: "Al Campaccio sono tornati i pusher. Già inviate segnalazioni a Questura e Comune"

21 settembre 2020 a

a

a

Nuovo allarme droga a Perugia. “Al Campaccio sono tornati i pusher. Spaventano volutamente le persone che lo frequentano per scoraggiarle ad andarci. Vogliono restare i soli padroni della zona”. A dirlo è Maria Antonietta Taticchi, presidente dell’associazione Priori. Insieme all’associazione di Porta Eburnea, Taticchi ha segnalato alla Questura e al Comune il riemergere di un fenomeno che si pensava superato. “Abbiamo mandato già due segnalazioni, a distanza di poche settimane l’una dall’altra - dice Taticchi - Sono stati fatti molti sforzi per recuperare la Cupa, ma temiamo che possano essere vanificati se non si interviene in tempo. E’ evidente che i pusher non gradiscono i tentativi di far rivivere il parco. Ad agosto, ad esempio, abbiamo trovato danneggiata l’area in cui è stato messo l’apiario”. Attraverso un gruppo Whatsapp, nato quando Perugia aveva problemi con lo spaccio ben più seri, va comunque avanti il controllo di vicinato: “Da quanto viene scritto nel gruppo, gli spacciatori si aggirano anche di mattina. Tra gli orari più a rischio di brutti incontri i frequentatori del parco indicano quello tra le 14.30 e le 17 e dopo le 18”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.