Scuola, la direttrice Iunti sul caso supplenze: "Stiamo vagliando le possibili soluzioni"

Alessandra Borghi 21 settembre 2020 a

a

a

“Tutto il personale sta lavorando al massimo per garantire la correttezza delle procedure”. La rassicurazione giunge dalla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria, Antonella Iunti, dopo le diffide dei precari dirette proprio all’Usr. L’amministrazione dovrà scegliere se agire in autotutela e correggere gli errori nelle graduatorie provinciali di Perugia per le supplenze.

“Sto vagliando tutte le possibili soluzioni perché non ne esiste solo una”, aggiunge la direttrice. Per ora, dunque, nessuna conferma che sarà imboccata la via indicata almeno da una parte degli interessati, cioè quella di ripubblicare le graduatorie. Sarebbe la terza volta. Per molti, il miglior modo per risolvere il problema alla radice. Così del resto stanno facendo altri uffici scolastici territoriali. Sul modo in cui saranno corretti gli errori generati, come sottolineato dai sindacati, soprattutto dal passaggio al nuovo sistema informatizzato, al momento l’Usr non intende sbilanciarsi.

“Sono garante del sistema scolastico a livello regionale - ribadisce però Iunti - ciò significa che devo pensare a tutte le sue componenti. Di certo penso ai lavoratori e alle preoccupazioni che stanno vivendo in queste ore, oltre all’esigenza di assicurare che tutti gli studenti abbiano i docenti necessari”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.