Movida, continua i controlli ma le proteste non calano

21 settembre 2020 a

a

a

I controlli che vedono impegnate tutte le forze di polizia e i vigili urbani, con l’apporto anche della protezione civile, vanno avanti nel centro storico di Perugia per assicurare serate a prova di movida. Anche nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre si sono svolti e l’acropoli è apparsa più tranquilla della sera precedente, senza episodi di aggressione o denunce per droga. Peccato, però, che il mattino dopo nelle zone limitrofe a piazza Danti, cuore pulsante della movida, si siano notati gli stessi problemi di sempre. Segnalazione di cattivo odore per la maleducazione di chi usa vicoli e piazze come toilette, specie in piazza Alfani e dintorni. Pure a Porta Sole belvedere maleodorante, c’è chi ha trovato pure una siringa. Malumori anche in via della Viola. E c’è chi ha segnalato a Comune e Questura che il parco della Cupa rischia di diventare terreno di spaccio. I residenti dei vari punti si stanno coordinando: l’esposto arriverà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.