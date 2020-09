Precari, non si placa la protesta e tornano in piazza

21 settembre 2020 a

Graduatorie provinciali per le supplenze uscite in ritardo e con punteggi sbagliati anche dopo la seconda revisione, scuole in attesa di docenti, convocazioni alle 23,30 di sera, negazione di ogni possibilità di essere ascoltati. Sono i principali problemi che segnalano i precari della scuola che, domani a partire dalle 15, manifesteranno davanti all’Ufficio scolastico regionale in via Palermo a Perugia. Il viceministro Anna Ascani ha risposto alla lettera a lei inviata dai precari di Perugia, che però non si sono tranquillizzati. Perché il punto è uno: avere la garanzia che i punteggi sbagliati vengano corretti in modo da non pesare sull’anno in corso. Intanto la direttrice dell’Usr, Antonella Iunti, assicura: “Stiamo lavorando al massimo per assicurare la correttezza delle procedure”.

