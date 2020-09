Umbria, violenti acquazzoni e alberi caduti

20 settembre 2020 a

Violenti acquazzoni nel pomeriggio di domenica 20 settembre nella provincia di Perugia. Disagi, per fortuna abbastanza contenuti, alla viabilità ma problemi per la caduta di alberi a Perugia in zona Ponterio, Torgiano e Marsciano. Super lavoro per i vigili del fuoco, il cui centralino è stato preso d'assalto da decina di telefonate. Qualche problema anche negli scantinati e in un paio di garage, letteralmente invasi dall'acqua piovana. Non sono stati segnalati incidenti, almeno fino al tardissimo pomeriggio di domenica 20 settembre.

