Coronavirus in Umbria, 23 nuovi casi. Positiva una bambina in una scuola di Bastia, classe in quarantena

Salgono a quota 490 gli attualmente positivi al Coronavirus in Umbria, a causa dei 23 nuovi casi (10 in meno rispetto alla giornata precedente) fatti registrare nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla Regione aggiornati alle 11 di domenica 20 settembre. Sono invece 10 in più le persone guarite, con il numero totale che dunque sale a quota 1.643. Relativamente al numero di tamponi, sono 1.300 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale di 187.607 da inizio pandemia. Restano 4 le persone in terapia intensiva, due i ricoveri in più (33 il dato complessivo), mentre i morti rimangono invariati a 83. Le persone in isolamento sono due in meno rispetto alla giornata precedente (da 1.957 a 1.955). Da segnalare una classe in quarantena a Bastia, per via della positività di una bambina della scuola elementare Villaggio XXV Aprile. Classe chiusa e a casa anche personale Ata venuto a contatto con la bimba. Da lunedì 21 settembre torna per la classe la didattica a distanza, secondo il protocollo anti Covid.

