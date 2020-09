Terni, fa una passeggiata nel bosco e trova il cadavere di un uomo

Tragico ritrovamento tra Labro e Piediluco. La vittima aveva 73 anni ed era originaria della provincia di Rieti

20 settembre 2020 a

a

a

Stava passeggiando nel bosco quando ha notato qualcosa di strano: si è avvicinata ed ha trovato un cadavere.

Il tragico ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 20 settembre 2020 a Piediluco, in provincia di Terni, in una zona boscosa in località Labro.

Una signora che stava camminando in un sentiero tra gli alberi ha rinvenuto riverso a terra il corpo di un uomo privo di vita. A seguito della chiamata sul numero di pronto intervento 112, che ha fatto giungere sul posto una pattuglia di carabinieri del locale comando stazione e la guardia medica, si è appurato che l'uomo, classe 1947, era originario della provincia di Rieti. Al momento i primi accertamenti porterebbero ad escludere cause violente di morte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.