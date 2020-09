Referendum, affluenza alle urne bassa in Umbria. Alle 12 ha votato meno del 10%

20 settembre 2020 a

In Umbria bassa l'affluenza alle urne per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Alle ore 12 di oggi, 20 settembre, aveva votato meno del 10 per cento degli aventi diritto, per l'esattezza il 9.56. Dati simili tra la provincia di Perugia e quella di Terni. Ovviamente più alta l'affluenza dove si vota anche per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. A Valfabbrica alle urne il 18 per cento degli aventi diritto, a Scheggino, invece, il 16.29. In provincia di Terni ad Attigliano affluenza al 21.58, a Giove al 19.67, a Calvi al 16 e a Ferentillo al 15.

