Terni, spaccio di droga e overdose. Condannato un immigrato marocchino

19 settembre 2020 a

a

a

Sei anni e mezzo di reclusione, oltre a 30 mila euro di multa. Questa la condanna inflitta dal Tribunale di Terni – giudice Massimo Zanetti – ad un 39enne marocchino, arrestato negli anni scorsi dalla sezione antidroga della squadra mobile di Terni a seguito di un’indagine incentrata anche su un’overdose da eroina riguardante un ternano che all’epoca dei fatti aveva 45 anni, poi salvato dai medici dell’ospedale Santa Maria. In diversi episodi, nel maggio del 2013, l'uomo - in concorso con un connazionale giudicato separatamente - aveva spacciato eroina a numerosi clienti, soprattutto ternani, ad un prezzo compreso fra i 40 ed i 45 euro la dose. Una di queste, però, evidentemente tagliata male, aveva fatto finire in coma il 45enne, poi trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in prognosi riservata. La polizia di Stato era però riuscita ad individuare coloro che avevano ceduto la dose, fra cui appunto il 39enne che adesso è stato condannato a Terni in primo grado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.