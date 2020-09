Spoleto, scuola senza banchi: in 70 rientrano in classe dopo le proteste

Rosella Solfaroli 20 settembre 2020 a

Incontrerà la dirigente Raffaella Giovannetti domani una delegazione del comitato dei genitori degli studenti dello “Spagna”. Quei ragazzi che, per manifestare tutto il proprio malcontento sull’assenza dei banchi all’interno delle proprie aule, hanno deciso, venerdì mattina, di non entrare in classe. “Sottoporremo alla dirigente Giovannetti alcuni quesiti – scrive in una nota il comitato – e se lei ci rassicurerà che tutto sarà gestito nel migliore dei modi, ovviamente con i fatti e non solo a parole, ci tranquillizzeremo”. Tre, su tutte, le questioni che verranno poste all’attenzione della dirigente dell’Itc tecnico-professionale di Spoleto dal comitato dei genitori degli studenti che hanno sollevato la protesta. In questo caso i ragazzi che frequentano le aule di Ragioneria. “Visto che i banchi non ci sono, in caso di terremoto questi ragazzi dove troverebbero rifugio? – prosegue la nota – si è sempre insegnato loro che in certe circostanze il primo rifugio di cui valersi è rappresentato proprio dal banco. Inoltre, la dirigente ha parlato di didattica innovativa come principale strumento per sopperire alla momentanea mancanza di banchi. Ci dovrebbe spiegare cortesemente però quale, visto che le aule sono sprovviste, ad esempio, di Lim. Da quanto sappiamo dai nostri ragazzi, almeno nella maggior parte dei casi. Senza contare poi, ed ecco un altro quesito che porremo, i laboratori chiusi”. Nel frattempo, però, i settanta studenti dei circa 140 che frequentano principalmente le ultime classi del plesso di Ragioneria di via Martiri della Resistenza e che venerdì hanno organizzato lo sciopero, ieri mattina sono rientrati in classe. E con gli stessi disagi, naturalmente. Eppure una alternativa era stata proposta alla dirigenza. “Si è provato a cercare un punto d’incontro semplice, la didattica a distanza fino all’arrivo dei banchi, ma la risposta è stata ‘no’ – prosegue la nota del comitato – non parliamo di vandali vagabondi, ma di ragazzi che hanno chiesto una Dad fino all'arrivo dei banchi. E a dimostrazione che non sono vandali vagabondi ma che il disagio lo stanno vivendo veramente, c’è il fatto che non sono scesi in piazza ma hanno solo dimostrato il proprio dissenso non entrando a scuola. E questo per non creare assembramenti”.



