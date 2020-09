Perugia, fornaio molesta due dipendenti: condannato a tre anni e mezzo

Francesca Marruco 20 settembre 2020 a

Tre anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale. Perché nel periodo in cui le due dipendenti che poi lo hanno denunciato lavoravano nel suo panificio sono state bersaglio di ogni tipo di molestia sessuale.

La condanna, nei confronti di un fornaio della provincia di Perugia è stata emessa venerdì dal gip Valerio D’andria che, come richiesto dal pm Gennaro Iannarone, lo ha ritenuto colpevole di aver abusato di due sue ex dipendenti che alla fine, dopo le molestie, avevano lasciato il lavoro. Le ragazze si erano costituite parte civile in giudizio con l’avvocato Luca Gentili e lo scorso anno erano state ascoltate in incidente probatorio dal giudice. Davanti al gip, non senza cedere alle lacrime nel dover ricordare quei momenti angoscianti e umilianti, le due ventenni avevano spiegato di come il loro datore di lavoro avesse cercato di avere rapporti sessuali con loro con la forza in moltissime occasioni.

“Dopo circa una settimana che lavoravo lì - aveva detto una delle due ragazze - un giorno mi chiese di dargli un bacio. Gli risposi che non se ne parlava. E lui, per tutta risposta, mi spinse contro il muro, mi mise una mano sotto la maglietta per toccarmi il seno. E poi mi diceva che voleva avere un rapporto sessuale con me. Voleva che gli toccassi le parti intime, si era calato i pantaloni e mi toccava. Ho fatto resistenza e mi sono sottratta alla sua presa”. Ma questa è solo una delle molestie: “A volte si metteva nel laboratorio e si masturbava, una volta lo ha fatto buttandosi addosso a me”. I racconti sembrano confondersi tra loro per lo stesso modus adottato dal cinquantenne datore di lavoro. Ed è proprio per questa sua posizione di forza che le due giovani non lo hanno denunciato subito al primo episodio. “Avevo paura di perdere il lavoro - ha spiegato una delle due - e ne avevo bisogno, andavo al lavoro con un’angoscia incredibile”. Stesso copione per l’altra giovane. E poi insulti a sfondo sessuale, messaggi contenenti video porno e allusioni continue. Ma poi entrambe, in momenti diversi perché non hanno lavorato nello stesso periodo, hanno deciso che il prezzo da pagare per avere uno stipendio era fin troppo alto e così lo hanno denunciato. Una alla polizia e una ai carabinieri. Sono partite le indagini e adesso, a poco più di due anni dai fatti, è arrivata la condanna di primo grado con rito abbreviato che ha permesso all’imputato di beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Alle due giovani, che poi hanno trovato lavoro altrove, al momento è andata una provvisionale immediatamente esecutiva di 5 mila euro.



