Umbria, ritrovati due flaconi di metadone al parco giochi

Due flaconcini di metadone, provenienti dal Sert di Terni, trovati su un tavolo del parco di Porta Amerina di Todi a pochi passi dalla scuola Cocchi-Aosta. A denunciare il ritrovamento è Saimir Zmaili, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia. “Questo ritrovamento in una zona frequentata e molto prossima alle scuole, deve chiamare tutti a non sottovalutare il problema delle droghe e dello spaccio, proprio quando sono i minori ad essere l'obiettivo di una devastazione sociale”, spiega Zmaili. Da qui il richiamo a “un’urgente e indispensabile vigilanza”, abbinata alla richiesta “di affrontare in modo diretto l’insidia di uno spaccio che si sta avvicinando pericolosamente anche a zone prima inconsuete e improbabili”.

