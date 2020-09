Spoleto, da una settimana a scuola senza banchi per 140 ragazzi

Rosella Solfaroli 19 settembre 2020 a

La totale assenza di banchi all’istituto tecnico Spagna sta creando i primi malcontenti. Ieri mattina, infatti, e dopo 5 giorni di lezioni svolte unicamente seduti su una seggiola, la metà della popolazione scolastica del plesso di via Martiri della Resistenza, meglio noto come Ragioneria, circa 70 su un totale di 140 studenti, non è entrata a scuola. “Quelle sedie sono super scomode e non c’è possibilità di prendere appunti. Non è scuola questa. Magari, fino a che i nuovi banchi non saranno disponibili, si poteva optare per la didattica a distanza”, è la motivazione gridata a gran voce dagli studenti che, ieri mattina, non sono entrati in aula. Studenti più che altro delle ultime classi dello “Spagna” e che appunto, hanno deciso di incrociare le braccia per manifestare tutto il proprio malessere nell’essere costretti a seguire le lezioni in una modalità tanto inusuale quanto singolare. Una protesta che gli studenti “contestatori” hanno voluto rendere ancor più incisiva apponendo sui cancelli del plesso, già nella serata di giovedì a onor del vero, due striscioni con su scritto “Senza banchi non si va avanti” e “Fare lezione così è una vergogna”. Alla protesta si sono uniti anche molti genitori che anche attraverso i social hanno voluto dare tutto il proprio sostegno ai loro ragazzi. “Forza ragazzi, non mollate e proseguite con la protesta. Siamo tutti con voi”, è la sorta di slogan che gira in molte bacheche Facebook dei genitori di quei 70 studenti ma anche di coloro che, forse per timore, sono comunque entrati per seguire le lezioni nonostante l’evidente disagio. “Ma non si potevano usare i banchi che c’erano lo scorso anno? Anche se doppi, magari si poteva rispettare ugualmente il distanziamento tra noi ragazzi”, è la domanda che gli studenti pongono alla dirigente scolastica Raffaella Giovannetti. Una soluzione, certo. Ma “sembra che quei banchi siano stati riconsegnati, in prospettiva dell’arrivo dei nuovi”, aggiungono gli studenti dello Spagna. Chi la vede in modo completamente diverso è la stessa dirigente scolastica Giovannetti. “Se ci riduciamo al problema del banchi, allora della didattica non abbiamo capito nulla”, è stata l’affermazione della dirigente del plesso, che oltre allo Spagna comprende anche Itis e Ipsia, 600 studenti complessivi e dove tutti sono nelle stesse condizioni, poche ore prima del suono della prima campanella. “Ci sono altre metodologie e per quanto ci riguarda, noi, compenseremo questa mancanza con la tecnologia. E’ l’ultimo dei miei problemi – aggiunse – in attesa che gli arredi arrivino mi interessa assicurare la didattica in presenza utilizzando la tecnologia di cui ogni classe è dotata grazie agli investimenti fatti con fondi statali”.



