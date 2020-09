Perugia, 19enne rapinato mentre rientra a casa: schiaffeggiato e minacciato con un coltello

Fra. Mar. 19 settembre 2020 a

a

a

Un ragazzo di 19 anni è stato rapinato venerdì sera mentre rientrava a casa dopo una serata con gli amici. Stava aprendo il portone del palazzo quando è stato braccato da due persone che lo hanno schiaffeggiato e poi gli hanno puntato contro il coltello e si sono fatti consegnare cellulare e portafogli. A quel punto sono scappati via correndo per via Baldeschi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Perugia che stanno indagando sull'accaduto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.