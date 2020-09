Perugia, chiudono in macchina un anziano per andare in pizzeria: badanti denunciati

19 settembre 2020 a

a

a

Hanno chiuso l'anziano in macchina e sono andati a mangiarsi una pizza. E' accaduto venerdì sera a Perugia, Pian di Massiano. Un carabinieri libero dal servizio ha notato un anziano in un'automobile in evidente stato di difficoltà e chiuso dentro. Ha subito chiamato il 113 e il 118, sul posto dunque sono arrivati poliziotti e sanitari. Mentre sono riusciti a forzare lo sportello e liberare l'anziano, sono arrivati i due peruviani, moglie e marito, che avrebbero dovuto badare all'uomo. Hanno candidamente ammesso di averlo chiuso in macchina per andarsi a mangiare una pizza. I due sono stati denunciati per abbandono di incapaci, mentre l'anziano è stato affidato alle cure dei familiari avvertiti e immediatamente accorsi sul posto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.