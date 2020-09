Terni, aggredisce gli agenti alla stazione e fugge. Immigrato in manette

19 settembre 2020 a

a

a

Alla stazione di Terni gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato un immigrato nigeriano che, dopo aver rifiutato di fornire le proprie generalità, ha aggredito i poliziotti e si è dato alla fuga. Rintracciato immediatamente, grazie all’ausilio di una pattuglia dei carabinieri, è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. In questi ultimi giorni gli uomini del compartimento della polfer per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo sono stati impegnati nell’operazione denominata Rail Action Week, disposta in ambito nazionale, dal servizio di polizia ferroviaria del dipartimento della pubblica sicurezza. I servizi di vigilanza e controllo sono stati rafforzati su numerosi scali ferroviari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.