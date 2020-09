Orvieto, lavori sull'Autosole. Casello chiuso per tre giorni di fila

18 settembre 2020 a

Ancora lavori nel tratto orvietano del'Autostrada del Sole. Da lunedì 21 a mercoledì 23 settembre, dalle 22 alle 6, per consentire la manutenzione del cavalcavia all'altezza del chilometro 451,216, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in uscita per chi proviene da Roma. Chiusa per pavimentazione, lunedì 21 e martedì 22, dalle 21 alle 6, anche la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze, con contestuale chiusura dell'area di servizio Fabro ovest sull’A1, verso Roma. Giovedì 24 e venerdì 25 settembre, poi, nello stesso orario, quest'ultima rimarrà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma con contestuale chiusura dell'area di servizio Fabro est.

