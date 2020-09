Coronavirus in Umbria, il report dell'ISS:"Ci sono 47 focolai attivi"

Fra. Mar. 19 settembre 2020 a

E' è stato pubblicato il report settimanale dell’ISS. La situazione umbra, per la settimana dall’8 al 13 settembre, è la seguente: “Casi in aumento con trend confermato anche escludendo i casi importati da stato estero o altra Regione. Sono stati notificati nuovi casi di età inferiore a 50 anni nei 5 giorni precedenti la fine della settimana di monitoraggio. Rt appena minore di 1, sebbene lo superi nell’intervallo di confidenza maggiore. Vengono riportati 47 focolai di trasmissione attivi (in aumento), di cui 21 nuovi. Sono riportati 55 nuovi casi non associati a catene di contagio note (in lieve aumento). In lieve aumento il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica rispetto alla scorsa settimana ma non si rilevano segnali di sovraccarico”

