Perugia, precari della scuola: nomine rinviate, è caos

Erano pronti a prendere servizio anche se rassegnati a conoscere la loro destinazione solo a tarda sera, con possibili grossi problemi organizzativi, come già accaduto a chi aveva avuto l’incarico prima di loro. E invece, in molti dei 2.200 possibili supplenti, che ieri mattina avrebbero dovuto fare ingresso in una qualche classe umbra, hanno passato inutilmente la notte in bianco, aggiornando continuamente, ma senza esito, il sito dell’’Ufficio scolastico territoriale di Perugia che aveva annunciato la pubblicazione delle graduatorie “entro la serata del 15 settembre”. In un gruppo Facebook che riunisce parecchi precari, c’era chi ieri mattina alle cinque, scriveva: “Ci diamo il buongiorno, o la buonanotte?”. Centinaia di persone sono rimaste incollate al pc temendo di addormentarsi e mancare l’appuntamento con l’agognato incarico. Invece nulla. “Ore 6:50 - scrive un’altra utente del gruppo - gli ultimi avvisi sono quelli di ieri sera. Chi stamattina non lavora può chiamare l'Usr a tutti i numeri e scrivere qui cosa dicono? Hanno tenuto più di 2000 persone sveglie una notte o quasi e non ci degnano di un avviso” . Ma fino alla tarda mattinata il mistero sulla mancata pubblicazione delle graduatorie non è stato svelato da nessuno. Nemmeno ai precari che spontaneamente sono andati alla sede dell’Ust per chiedere lumi di persona.

Poco dopo un altro docente digita: “Qualcuno a voi risponde all’Ust?”. L’unico commento che non è un “Niente da fare” recita: “Ci ho parlato adesso e dicono che non sanno nulla. Mi hanno detto solo di monitorare costantemente la pagina”.

La pagina. Ovvero il sito dell’Ust di Perugia che sta diventando in queste settimane l’incubo di centinaia di docenti, tenuti in stand-by fino a notte fonda e molto spesso incaricati di andare in una determinata scuola, poche ore prima per la mattina dopo. Ma ieri neanche questo. Nessuna pubblicazione. Il mistero viene svelato con una nota resa visibile attorno alle 11.30 nella famigerata pagina in cui si fa riferimento a “elenchi pubblicato in maniera parziale”. “L’ufficio - sta scritto ancora nella nota firmata dalla dirigente regionale, Antonella Iunti - provvederà ad assegnare le sedi residue tramite lo scorrimento delle rispettive graduatorie e provvederà a pubblicare i relativi decreti sul sito web. Si comunica, altresì, che la presa di servizio dei docenti individuati con i predetti decreti è prevista per il giorno giovedì 24 settembre 2020”.

“Hanno pubblicato una circolare dove si specifica che dal 24 saranno assunti dei docenti ma non si sa chi è non si sa dove. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’elenco”, commenta un utente del gruppo. “Dobbiamo stare sulle spine ancora una settimana!! Ma sicuramente non ci toglieranno il gusto frizzante delle pubblicazioni notturne il weekend”, scrive un’altra. E, infine, la provocazione più ovvia, e amara: “Pubblicheranno le assegnazioni il 23 alle 23:59?”. Lunedì pomeriggio i precari torneranno a protestare fuori dall’Ufficio provinciale. Qualcuno darà loro spiegazioni?.



