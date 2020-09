Coronavirus in Umbria, oggi più guariti che nuovi positivi

18 settembre 2020 a

Oggi in Umbria è maggiore il numero dei guariti che quello dei positivi. A fronte di 21 nuovi positivi infatti si registrano 33 guarigioni, il che riesce non solo a contenere il numero degli attualmente positivi ma lo fa scendere, per la prima volta da parecchi giorni, sotto a quello di ieri. Attualmente in Umbria infatti ci sono 460 positivi, ieri erano 472. In tutto, dall'inizio della pandemia, in Umbria il virus è stato contratto da 2.160 persone. Secondo quanto comunicato dalla regione, il numero di positivi è aumentato di 151 in un settimana mentre i guariti sono sttai 90. Al momento ci sono 32 persone ricoverate, mentre la scorsa settimana erano 23.

