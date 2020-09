Assisi, assalto al bancomat di piazza Matteotti ma qualcosa va storto ai banditi

18 settembre 2020 a

Colpo sventato alla cassa continua del bancomat di Piazza Matteotti di Assisi. I ladri - secondo le prime informazioni - hanno tentato di portare via il bancomat nella notte tra giovedì 17 e venerdi 18 settembre, ma il colpo non è andato a buon fine. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Sono in corso indagini per arrivare ai responsabili del tentato colpo. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica e sul perché i malviventi hanno dovuto desistere.

