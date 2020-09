Terni, rissa in pieno centro nella via della movida: due giovani feriti

I carabinieri indagano per accertare cosa abbia scatenato l'episodio di violenza, avvenuto nel tardo pomeriggio

17 settembre 2020 a

Rissa in pieno centro, a Terni, nel tardo pomeriggio di giovedì 17 settembre 2020.

Due giovani sono stati presi a botte e sono finiti in ospedale in condizioni apparentemente non gravi, ma comunque in forte stato di alterazione, il che potrebbe aver contribuito ad esasperare gli animi dei “contendenti”. La rissa nella zona della scuola media Leonardo da Vinci, nei pressi di via Lanzi, uno dei punti della movida cittadina, punto di riferimento di giovani e meno giovani, grazie anche alla presenza di diversi locali alla moda. I due giovani, di nazionalità italiana, finiti poi all’ospedale, a quanto si è potuto accertare, erano stati fermati e controllati da parte dei carabinieri anche in precedenza, nella zona tra piazza Dalmazia, via Ottaviani e via Istria, ma la situazione sembrava tutto sommato abbastanza tranquilla.

Poi deve essere successo qualcosa che ha scaldato gli animi, perché di lì a poco si è scatenata una rissa che si è conclusa praticamente all’arrivo degli stessi carabinieri e di una pattuglia della polizia locale. A dare l’allarme qualcuno degli avventori dei locali della zona, gremita a quell’ora per gli aperitivi e le chiacchiere prima di cena, che hanno assistito attoniti a quegli istanti di violenza. Sul posto anche il 118.

