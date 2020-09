Perugia, gasolio contraffatto: condanne per gli autotrasportatori

18 settembre 2020 a

Condanne con pene che vanno dai tre anni (in continuazione) a sei mesi, passando per i patteggiamenti da un anno e mezzo. Finisce così, dopo il vaglio dell’udienza preliminare l’inchiesta che aveva scoperchiato un’associazione per delinquere dedita all’importazione dall’estero di carburante, non solo non corrispondeva la relativa accisa ma, scrive il pm, Mario Formisano, nel capo di imputazione, “Il più delle volte il prodotto energetico è risultato essere composto da una miscela di più prodotti aventi caratteristiche differenti e, per questo motivo, dosato in base alla percentuale di efficienza e qualità che si voleva raggiungere. Inoltre, il prodotto è stato sottoposto sovente a procedure di colorazione per farlo risultare simile al gasolio”. Ieri la sentenza del gup, Piercarlo Frabotta.

