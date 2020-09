Perugia, precari scuola scrivono ad Ascani: "Graduatorie sbagliate, intervenite"

Fra. Mar. 18 settembre 2020 a

Ecco il testo della lettera che un gruppo di precari della scuola di Perugia ha inviato al viceministro all’istruzione, Anna Ascani:

“Gentile Anna Ascani,

ci rivolgiamo a lei perché conosciamo il suo impegno e la sua sensibilità per il tema scuola. Le parlo a nome dei precari di Perugia, siamo un gruppo abbastanza consistente, abbiamo organizzato una manifestazione lunedì e continueremo a farne altre, ma abbiamo bisogno che la politica ci aiuti.

Per quanto riguarda l’assegnazione delle supplenze la situazione è un totale disastro: stanno convocando da graduatorie piene di errori, che hanno rivisto e ripubblicato con gli stessi errori. Ci viene detto dai sindacati che non c’è niente da fare, che inevitabilmente ormai i nostri diritti saranno lesi perché dal ministero viene l’ordine di non rivedere queste graduatorie: politicamente non può passare il messaggio che il sistema non abbia funzionato. Le convocazioni vengono fatte alle 24 di notte per prendere servizio la mattina dopo. Ovviamente nessuno ci controlla, nessun tampone, nessun sierologico: non c’è tempo. Qualcuno viene escluso solo perché la sua domanda non viene letta per sbaglio, i moduli non escono. La confusione è totale. Scrivo a lei perché credo in una politica democratica. Non ci costringa a scrivere tutto ciò a qualcuno della Lega, sappiamo che non vedono l’ora di ricevere questo tipo di dichiarazioni, sappiamo che sono magicamente interessati alla scuola solo perché ora è un tema caldo che fa notizia. Ma probabilmente sa che un’insegnante disperata può perdere la lucidità e se serve per far conoscere la vera situazione comunicheremo con chi servirà. La preghiamo davvero di aiutarci".



