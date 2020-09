Indelfab, azienda disponibile a ritirare le lettere di 600 licenziamenti

17 settembre 2020 a

All'Indelfab ( ex Jp Industries e prima ancora ex Merloni) c'è l'mpegno al ritiro della procedura di licenziamento per 600 dipendenti tra gli stabilimenti di Nocera Umbra e di Fabriano. Dopo le verifiche dei giorni scorsi, sono stati concesse ulteriori strumenti di ammortizzatori sociali (10 settimane Covid e cessazione), solo dopo aver ottenuto dall'azienda la disponibilità a ritiro della procedura di mobilità. "L'azione congiunta tra parte sociali e le massime Istituzioni del Paese hanno messo in condizioni l'azienda di impegnarsi al ritiro della procedura. È indispensabile continuare questo percorsi nei tempi celeri che hanno caratterizzato queste settimane e che proseguiranno con un incontro in tempi rapidi per la verbalizzazione di quanto condiviso nella giornata di giovedì 17 settembre, con l'impegno ad monitoraggio congiunto e costante: non semplice assistenza, ma vera progettualità industriale per riempire di lavoro le immense fabbriche ad oggi ancora vuote, non per colpa delle lavoratrici e dei lavoratori" si legge nella nota delle segreterie di Fim, Fiom e Uilm di Ancona e Perugia.

