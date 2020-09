Coronavirus, ancora un morto a Perugia. Si tratta della vittima numero 82. E' una anziana di 98 anni

17 settembre 2020 a

a

a

L'Umbria registra un nuovo morto per Covid19. Si tratta di una donna di 98 anni ricoverata a Perugia. Ne dà notizia l’Azienda ospedaliera: la donna, residente nel comune di Perugia, da due giorni era ricoverata presso la struttura complessa di Malattie Infettive. La paziente era risultata positiva al Covid 19 ed era considerata paziente affetta da più patologie. Il commissario dell’ospedale Marcello Giannico ha espresso le condoglianze alla comunità perugina tramite i sindaco Andrea Romizi e ai familiari anche a nome dei sanitari del Santa Maria della Misericordia. Si tratta della vittima numero 82 in regione. Oggi, 17 settembre, in Umbria sono stati registrati 22 nuovi casi di Coronavirus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.